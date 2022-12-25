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Касым-Жомарт Токаев поздравил участников чемпионата мира по шахматам в Алматы

25 Декабря 2022, 19:03
Касым-Жомарт Токаев поздравил участников чемпионата мира по шахматам в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства поздравил участников чемпионата мира по шахматам среди мужчин и женщин по рапиду и блицу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента РК «БОРТ №1».

Касым-Жомарт Токаев направил поздравление участникам чемпионата мира по шахматам среди мужчин и женщин по рапиду и блицу по случаю открытия мирового первенства в Алматы. Для участия в этом знаковом событии в мире шахмат в Казахстан съехались лучшие спортсмены из более чем 50 государств.

«Выражаю признательность руководству Международной шахматной федерации за содействие в проведении данного турнира в Казахстане. Такие престижные соревнования, безусловно, придают мощный импульс популяризации шахмат в нашей стране. Сегодня казахстанские шахматисты добиваются высоких результатов как на детских, так и на взрослых чемпионатах мира и Азии. Их успехи вдохновляют подрастающее поколение заниматься интеллектуальными видами спорта, ставить и достигать большие цели.

Мы продолжим последовательное развитие шахмат в Казахстане и готовы к плодотворному сотрудничеству с Международной шахматной федерацией. Это в полной мере соответствует нашей стратегической задаче по укреплению человеческого потенциала и формированию интеллектуальной нации. Желаю всем участникам турнира ярких впечатлений и красивых побед!» – говорится в поздравлении.

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