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Касым-Жомарт Токаев поздравил теннисиста Алана Курмангалиева

12 Декабря 2022, 10:13
Касым-Жомарт Токаев поздравил теннисиста Алана Курмангалиева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил мастера спорта международного класса Алана Курмангалиева, завоевавшего титул чемпиона мира по настольному теннису в смешанном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Акорды «БОРТ №1».

«Все любители настольного тенниса в Казахстане гордятся тобой. Желаю тебе не останавливаться на достигнутых результатах, продолжать совершенствовать спортивное мастерство, чтобы в престижных мировых турнирах получать награды самого высокого достоинства. Эта задача тебе по плечу! Трудись, борись и побеждай!», – говорится в телеграмме Главы государства.

Ранее сообщалось, что казахстанец Алан Курмангалиев стал чемпионом мира (среди 15 лет) по настольному теннису в смешанном разряде в паре с Ханой Года (Египет). В финальном матче они сыграли против Тьяго Абиодана и Марии Берзосы (Португалия/Испания) и выиграли со счетом 3:0.

В полуфинале Алан Курмангалиев (тренер Эльмира Алиева), Хана Года (тренер Исмаил Хишам) со счетом 3:2 одолели соперников из Японии – Такуми Танимото/Рин Менде.


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