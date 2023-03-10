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Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост Председателя КНР

10 Марта 2023, 13:09
Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост Председателя КНР Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Си Цзиньпину в связи с переизбранием его на пост Председателя Китайской Народной Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«Я твердо убежден, что важные решения, принятые по итогам прошедших «двух сессий», и Ваша мудрая политика станут незыблемой основой для достижения светлого будущего и процветания Китая. С большим удовлетворением хотел бы отметить, что масштабы тесных связей между Казахстаном и Китаем с каждым годом расширяются. Считаю, что все эти успехи – результат Вашего личного вклада и неустанной поддержки. Особенно радует, что Ваш плодотворный визит в Казахстан в сентябре прошлого года открыл путь к следующему «золотому 30-летию» нашего взаимодействия», – говорится в телеграмме.

Президент Казахстана пожелал Председателю Китая успехов в его добрых начинаниях и ответственной деятельности, а дружественному китайскому народу – благополучия.

Как ранее сообщалось, депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) избрали Си Цзиньпина на пост Председателя КНР на третий пятилетний срок.


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