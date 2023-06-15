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Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с 70-летием

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
15 Июня 2023, 16:32
Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с 70-летием Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Председателю КНР Си Цзиньпину по случаю его 70-летнего юбилея, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Си Цзиньпина в развитие политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сфер, а также продвижение высокого авторитета Китая на международной арене.

Глава нашего государства пожелал успешного претворения в жизнь инициатив и масштабных реформ лидера КНР, направленных на обеспечение благополучия китайского народа.

Президент вновь подтвердил приверженность Казахстана к укреплению всестороннего стратегического партнерства и сотрудничества между двумя странами.

«Убежден, наши совместные усилия будут и впредь служить на благо дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами и всецело способствовать выводу казахстанско-китайского многогранного партнерства на качественно новый уровень», – говорится в поздравительной телеграмме.


Внешняя политика Казахстана   Президент Казахстана   Акорда   Китай   Поздравления   Токаев Касым-Жомарт  
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