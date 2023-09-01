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Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
1 Сентября 2023, 09:06
Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства поздравил Президента Шавката Мирзиёева и народ Узбекистана с национальным праздником – Днем независимости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

– Исходя из коренных интересов наших народов, традиций многовековой дружбы и добрососедства, придаю приоритетное значение дальнейшему углублению казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества. Уверен, совместными усилиями мы сможем реализовать огромный потенциал многогранного сотрудничества на благо процветания наших близких народов, а также в интересах обеспечения стабильности и благополучия Центральной Азии, – говорится в поздравительной телеграмме.


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