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Касым-Жомарт Токаев поздравил с юбилеем Каспийского Трубопроводного Консорциума

16 Ноября 2021 11:39
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Касым-Жомарт Токаев поздравил с юбилеем Каспийского Трубопроводного Консорциума

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил участников Каспийского Трубопроводного Консорциума в честь 25-летия подписания договора Акционеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Четвертьвековой юбилей Каспийского Трубопроводного Консорциума совпадает с 30-летием Независимости. Его значение и роль велики. Консорциум стал символом нашего долгосрочного сотрудничества с иностранными инвесторами», - сказал Касым-Жомарт Токаев на торжественном заседании к юбилею.

Он напомнил, что проект осуществляется совместно казахстанскими, российскими и западными ключевыми компаниями.

«Благодаря этому удалось улучшить взаимодействие двух стран в сфере транспортировки нефти. Сегодня трубопровод работает стабильно. Огромный вклад в это вносят работники этой сферы. Выражаю искреннюю благодарность коллективу, ветеранам и акционерам Каспийского Трубопроводного Консорциума. Желаю всем счастья и благополучия!», - заключил Президент.


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#Президент Казахстана   #Нефть   #30 лет Независимости  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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