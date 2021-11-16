Касым-Жомарт Токаев поздравил с юбилеем Каспийского Трубопроводного Консорциума

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил участников Каспийского Трубопроводного Консорциума в честь 25-летия подписания договора Акционеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Четвертьвековой юбилей Каспийского Трубопроводного Консорциума совпадает с 30-летием Независимости. Его значение и роль велики. Консорциум стал символом нашего долгосрочного сотрудничества с иностранными инвесторами», - сказал Касым-Жомарт Токаев на торжественном заседании к юбилею.

Он напомнил, что проект осуществляется совместно казахстанскими, российскими и западными ключевыми компаниями.

«Благодаря этому удалось улучшить взаимодействие двух стран в сфере транспортировки нефти. Сегодня трубопровод работает стабильно. Огромный вклад в это вносят работники этой сферы. Выражаю искреннюю благодарность коллективу, ветеранам и акционерам Каспийского Трубопроводного Консорциума. Желаю всем счастья и благополучия!», - заключил Президент.