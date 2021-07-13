РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:27, 13 Июль 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев поздравил с 95-летием экс-министра просвещения КазССР

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил с 95-летием ветерана сферы отечественного образования Кажахмета Балахметова. Президент направил ему благодарственное письмо и нагрудной знак. Их юбиляру вручил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства образования и науки РК.

    «Будучи руководителем в сфере образования, министром просвещения, а также депутатом городского и областного Совета народных депутатов, Верховного Совета Казахской ССР, Вы неустанно трудились во благо общества и активно участвовали в процессе развития сферы отечественного образования и науки. Ваши научные труды внесли большой вклад в процветание науки. Благодарю Вас за плодотворный труд и поздравляю с 95-летием. Желаю крепкого здоровья Вам и благополучия Вашей семье», – выразил слова признательности Президент.

    Отметим, что Кажахмет Балахметов 13 лет руководил министерством просвещения Казахской ССР.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Образование Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!