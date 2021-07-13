Касым-Жомарт Токаев поздравил с 95-летием экс-министра просвещения КазССР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил с 95-летием ветерана сферы отечественного образования Кажахмета Балахметова. Президент направил ему благодарственное письмо и нагрудной знак. Их юбиляру вручил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства образования и науки РК.

«Будучи руководителем в сфере образования, министром просвещения, а также депутатом городского и областного Совета народных депутатов, Верховного Совета Казахской ССР, Вы неустанно трудились во благо общества и активно участвовали в процессе развития сферы отечественного образования и науки. Ваши научные труды внесли большой вклад в процветание науки. Благодарю Вас за плодотворный труд и поздравляю с 95-летием. Желаю крепкого здоровья Вам и благополучия Вашей семье», – выразил слова признательности Президент.

Отметим, что Кажахмет Балахметов 13 лет руководил министерством просвещения Казахской ССР.