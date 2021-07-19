Касым-Жомарт Токаев поздравил Рухию Байдукенову с победой в конкурсе «Славянский базар»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил молодую талантливую певицу Рухию Байдукенову с убедительной победой в престижном конкурсе «Славянский базар», который состоялся в городе Витебске в Беларуси. Об этом написал на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«Ваше блестящее выступление в этом представительном смотре ярких талантов из многих стран мира является яркой демонстрацией качеств, которыми Вы обладаете в достатке - высокий профессионализм, самобытный природный дар и великолепная артистичность», – сказал Касым-Жомарт Токаев в своем поздравлении.

Глава государства считает, что успешное выступление Рухии Байдукеновой стало подарком всем казахстанцам в канун 30-летия нашей Независимости.





Напомним, Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни увезла домой представительница Казахстана Рухия, желанную «Лиру» ей вручили на церемонии закрытия XXX международного фестиваля искусств «Славянского базара в Витебске».