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    10:43, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев поздравил работников СМИ с профессиональным праздником

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил работников средств массовой информации с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    ***

    Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации!

    От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

    Сфера информации играет важнейшую роль в формировании общественного мнения.

    Почетная обязанность каждого журналиста – верно служить своей стране, быть голосом своего народа.

    Вы самоотверженно отстаиваете интересы народа, отражаете надежды и чаяния людей.

    Вы служите вестниками созидания и добра, пропагандируете ценности государственности.

    Государство всегда уделяло особое внимание развитию информационного пространства.

    Постоянная поддержка оказывается талантливым журналистам – профессионалам своего дела.

    Традиционная премия Президента в области СМИ – яркое тому представление.

    Несомненно, имена граждан, ставших лауреатами премии, будут вписаны в летопись казахской журналистики.

    В этом году ежегодная премия для лучших журналистов будет вручаться уже в двадцать пятый раз.

    Символично и то, что эту награду вы получаете в канун 30-летия нашей Независимости.

    За годы нашего суверенного развития вы внесли огромный вклад в формирование духа свободы у новых поколений.

    Я высоко ценю труд журналистов, являющихся золотым мостом между государством и обществом.

    Уверен, что каждый из вас глубоко осознает ответственность за распространение точной и достоверной информации и ставит превыше всего национальные интересы.

    В последнее время все чаще говорят об отсутствии у работников радио профессионального праздника.

    Считаю, что в рамках празднования 100-летия Казахского радио следует официально объявить 1 октября Днем работников радио.

    Пусть единство и сплоченность ведут нашу страну по пути прогресса и процветания!

    Пусть средства массовой информации приносят нам только хорошие новости!

    Желаю вам творческого вдохновения и дальнейших успехов!

    С праздником!


    Теги:
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