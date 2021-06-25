Касым-Жомарт Токаев поздравил работников СМИ с профессиональным праздником

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил работников средств массовой информации с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сфера информации играет важнейшую роль в формировании общественного мнения.

Почетная обязанность каждого журналиста – верно служить своей стране, быть голосом своего народа.

Вы самоотверженно отстаиваете интересы народа, отражаете надежды и чаяния людей.

Вы служите вестниками созидания и добра, пропагандируете ценности государственности.

Государство всегда уделяло особое внимание развитию информационного пространства.

Постоянная поддержка оказывается талантливым журналистам – профессионалам своего дела.

Традиционная премия Президента в области СМИ – яркое тому представление.

Несомненно, имена граждан, ставших лауреатами премии, будут вписаны в летопись казахской журналистики.

В этом году ежегодная премия для лучших журналистов будет вручаться уже в двадцать пятый раз.

Символично и то, что эту награду вы получаете в канун 30-летия нашей Независимости.

За годы нашего суверенного развития вы внесли огромный вклад в формирование духа свободы у новых поколений.

Я высоко ценю труд журналистов, являющихся золотым мостом между государством и обществом.

Уверен, что каждый из вас глубоко осознает ответственность за распространение точной и достоверной информации и ставит превыше всего национальные интересы.

В последнее время все чаще говорят об отсутствии у работников радио профессионального праздника.

Считаю, что в рамках празднования 100-летия Казахского радио следует официально объявить 1 октября Днем работников радио.

Пусть единство и сплоченность ведут нашу страну по пути прогресса и процветания!

Пусть средства массовой информации приносят нам только хорошие новости!

Желаю вам творческого вдохновения и дальнейших успехов!

С праздником!