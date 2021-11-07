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Касым-Жомарт Токаев поздравил призеров ЧМ по боксу

7 Ноября 2021 00:12
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Касым-Жомарт Токаев поздравил призеров ЧМ по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил призеров ЧМ по боксу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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« Поздравляю Темиртаса Жусупова и Сакена Бибосынова, завоевавших золото, Махмуда Сабырхана и Серика Темиржанова, ставших серебряными призерами, и капитана национальной сборной Аблайхана Жусупова, занявшего третье место на чемпионате мира по боксу! Желаю успехов нашим боксерам!», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter .

Как сообщалось, «золото» чемпионата мира завоевали Темиртас Жусупов и Сакен Бибосынов. Серебряными призерами стали Махмуд Сабырхан и Серик Темиржанов. Бронзовую медаль в актив команды Казахстана принес Абылайхан Жусупов.

Сборная Казахстана по боксу произвела фурор на чемпионате мира в Белграде.


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#Президент Казахстана   #Спорт   #Бокс  
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