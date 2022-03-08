Касым-Жомарт Токаев поздравил призера Паралимпиады-2022 Александра Герлица

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил с бронзовой медалью Паралимпиады-2022 казахстанского спортсмена Александра Герлица, передает МИА «Казинформ».

«На Параолимпийских играх в Пекине казахстанский биатлонист Александр Герлиц завоевал бронзовую медаль в гонке на 10 км. Это первая медаль Казахстана на Зимних паралимпийских играх в Пекине. От всей души поздравляю Александра и желаю ему дальнейших спортивных достижений!» - написал в Twitter Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня парабиатлонист Александр Герлиц принес сборной Казахстана первую медаль с бронзовым отливом. Он стал третьим в индивидуальной гонке в стоячем положении на дистанции 10 км. Состязания проходят в национальном биатлонном центре в Чжанцзякоу.