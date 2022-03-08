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    12:21, 08 Март 2022 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев поздравил призера Паралимпиады-2022 Александра Герлица

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил с бронзовой медалью Паралимпиады-2022 казахстанского спортсмена Александра Герлица, передает МИА «Казинформ».

    «На Параолимпийских играх в Пекине казахстанский биатлонист Александр Герлиц завоевал бронзовую медаль в гонке на 10 км. Это первая медаль Казахстана на Зимних паралимпийских играх в Пекине. От всей души поздравляю Александра и желаю ему дальнейших спортивных достижений!» - написал в Twitter Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, сегодня парабиатлонист Александр Герлиц принес сборной Казахстана первую медаль с бронзовым отливом. Он стал третьим в индивидуальной гонке в стоячем положении на дистанции 10 км. Состязания проходят в национальном биатлонном центре в Чжанцзякоу.


    Теги:
    Спорт Президент Президент Казахстана Главная Олимпиада-2022
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