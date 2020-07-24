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Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Узбекистана с днем рождения

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
24 Июля 2020, 15:55
Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Узбекистана с днем рождения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева по случаю дня рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Узбекистана – благополучия и процветания.

Глава государства высоко оценил личный вклад Президента Узбекистана в развитие двустороннего стратегического партнерства, основанного на многовековых узах дружбы, братства и добрососедства.

Одним из многих примеров истинно братских отношений Президент Казахстана назвал оказание взаимной поддержки в трудные моменты. В данном контексте Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Шавката Мирзиеёва за помощь Туркестанской области в связи с прорывом Сардобинского водохранилища, а также сообщил о решении Правительства Казахстана направить продовольственные товары жителям пострадавшего района Сырдарьинской области Узбекистана.

В завершение беседы стороны обменялись информацией об эпидемиологической ситуации в регионе и выразили намерение продолжить тесную координацию действий в борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями.


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