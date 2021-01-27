Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Португалии с переизбранием

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Португалии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Марселу Ребелу де Соузу с переизбранием на пост Президента Португальской Республики.

«Ваша победа на выборах, безусловно, является ярким свидетельством доверия народа к Вам и Вашему взвешенному курсу, направленному на укрепление политико-экономической стабильности и повышение международного авторитета Португалии. Желаю, чтобы Ваши непрестанный труд привел Вашу страну к новым высотам и достижениям. Уверен, наши совместные усилия будут направлены на дальнейшее развитие традиционной дружбы, содержательного политического диалога, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия между Казахстаном и Португалией», – говорится в телеграмме.

Президент Казахстана также пожелал успехов в начавшемся с 1 января председательстве Португальской Республики в Совете Европейского Союза и выразил надежду на расширение всесторонних связей между Казахстаном и ЕС на основе Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве.

Напомним, на президентских выборах в Португалии уверенную победу одержал нынешний лидер Марселу Ребелу де Соуза. Его кандидатуру поддержали более 60% проголосовавших избирателей.