+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: 23 °С
USD 389.00 EUR 426.85
RUB 5.99 CNY 54.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Еврокомиссии

8 Октября 2019 15:28
Поделиться:
Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Еврокомиссии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Урсуле фон дер Ляйен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме

Главе государства презентовали планы по благоустройству общественных пространств в столице
Нур-Султан должен развиваться как международный центр - Глава государства Президент РК поручил решить вопрос с парковками в Нур-Султане Это должна быть плановая работа - Президент о проблеме засилья комаров

Глава государства поздравил избранного Президента Европейской Комиссии Урсулу фон дер Ляйен с днем рождения. В телеграмме выражено пожелание, чтобы под руководством Урсулы фон дер Ляйен Европейский Союз достиг стоящих перед ним высоких целей, направленных на укрепление его фундаментальных основ, рост благосостояния людей, повышение авторитета на международной арене.

«В настоящее время Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, а также новая стратегия ЕС по Центральной Азии открывают новую эпоху в укреплении связей во имя прогресса и процветания региона. Твердо уверен, что в предстоящие годы основанные на дружбе плодотворные отношения между Казахстаном и Европейским Союзом получат свое дальнейшее развитие», - написал Президент Казахстана. Касым-Жомарт Токаев пожелал избранному Президенту Еврокомиссии больших успехов в ее деятельности.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда, Евросоюз,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив