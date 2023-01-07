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Касым-Жомарт Токаев поздравил православных граждан с Рождеством Христовым

7 Января 2023, 08:02
Касым-Жомарт Токаев поздравил православных граждан с Рождеством Христовым

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил православных граждан с Рождеством Христовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю всех православных граждан с Рождеством Христовым!

Этот светлый праздник дарит надежду и радость, освещает торжество добра и справедливости.

В основе всех традиционных религий, и конечно, христианства, лежат такие фундаментальные ценности, как милосердие, сострадание, любовь к ближнему. Высокие гуманистические идеалы глубоко укоренены в нашем обществе, служат нравственными ориентирами для людей разных конфессий и мировоззрений.

Православие является неотъемлемой частью нашего бытия в рамках государства, служит укреплению общенационального единства, сохранению богатства многообразия культур и традиций.

Уверен, сплоченность и солидарность народа всегда будут гарантом стабильности и процветания, устойчивого движения нашей страны по пути всесторонних преобразований.

Желаю всем согражданам крепкого здоровья и успехов!

Пусть в каждом доме царят счастье, мир и благополучие!


Сегодня православные Казахстана отмечают Рождество. Рождественское богослужение прошло во всех храмах страны в ночь с 6 на 7 января.


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