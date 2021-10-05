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    19:38, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев поздравил нового Премьер-министра Японии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства поздравил Фумио Кишиду по случаю его избрания на пост Премьер-министра Японии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Желаю, чтобы Ваши благородные дела и начинания, направленные на дальнейшее процветание Японии и повышение авторитета страны в мировом сообществе, всегда были успешными. Подтверждаю готовность приложить совместные усилия для дальнейшего укрепления нашего взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах и стремление поднять расширенное стратегическое партнерство между Казахстаном и Японией на более высокие рубежи», – говорится в поздравительной телеграмме.

    Касым-Жомарт Токаев пожелал Фумио Кишиде неиссякаемой энергии, удачи на ответственном посту, а дружественному японскому народу – благополучия.

    Ранее сообщалось, что Фумио Кисида был избран новым Премьер-министром Японии.


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