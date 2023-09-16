Касым-Жомарт Токаев поздравил НОК с 30-летием

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил с 30-летием Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемый коллектив Национального Олимпийского комитета! От всей души поздравляю всех с 30-летием Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан! Эта организация играет особую роль в нашей стране. Продвигая олимпийские ценности, вы вносите огромный вклад в популяризацию спорта среди молодежи и укрепление сотрудничества с международными структурами. В результате наши спортсмены добиваются больших успехов на многих крупных соревнованиях», - сказал Глава государства.

Президент в поздравлении подчеркнул, что наши спортсмены завоевали сотни наград на Олимпийских играх, мировых первенствах и чемпионатах Азии. Имена наших чемпионов золотыми буквами вписаны в летопись мирового спорта. Казахстан на высоком уровне провел Зимние Азиатские игры, Универсиаду, мировые и континентальные чемпионаты. Усилия нашей страны были оценены по достоинству мировым сообществом.

«Государство всегда будет уделять пристальное внимание развитию олимпийского движения. Мы будем расширять взаимодействие с Международным Олимпийским комитетом и другими авторитетными организациями. Пусть всегда возносится ввысь наш небесно-голубой флаг! Желаю всем крепкого здоровья и успехов!», - сказал Касым-Жомарт Токаев.