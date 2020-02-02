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Касым-Жомарт Токаев поздравил народного писателя Мухтара Магауина с 80-летием
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил народного писателя, лауреата Государственной премии Мухтара Магауина с 80-летием и отправил поздравительную телеграмму. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали на своей странице в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Глава государства особо отметил вклад и труд писателя в отечественную литературу и науку.
«В качестве видного писателя и ученого Вы внесли огромный вклад в развитие отечественной литературы. К аждое Ваше произведение отражает ярко выраженный национальный дух и интересы народа. Ваш научный труд под названием «Қобыз сарыны» еще раз показал разнообразность словесного искусства, модернизировав богатое наследие поэтов-жырау со времен ханства. Известный всем роман «Аласапыран» стал сокровищем нашей литературы и истории. Благодаря вашим произведениям, Вы стали любимцем читателя», - написал Глава государства.
Президент также отметил, что все труды Мухтара Магауина являются примером для подрастающего поколения.
«Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и творческих успехов», - говорится в поздравлении.
Напомним, сегодня народный писатель Казахстана, журналист, исследователь фольклорного наследия казахов, публицист, общественный деятель и переводчик Мухтар Магауин отмечает свое 80-летие.
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