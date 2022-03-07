РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:27, 07 Март 2022 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских женщин с 8 марта

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликовано поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Международным женским днем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Дорогие женщины!

    От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!

    Этот прекрасный весенний праздник стал олицетворением красоты, добра и любви. Наша пословица «Әйел бір қолымен бесікті тербетсе, бір қолымен әлемді тербетеді» – имеет глубокое символическое значение.

    В Казахстане созданы все условия для самореализации женщин. Они находят свое призвание в образовании и здравоохранении, в культуре и спорте, на производстве и в правоохранительной сфере.

    Наши женщины занимают руководящие должности в государственных органах и крупных компаниях, добиваются успехов в бизнесе. Неуклонно возрастает их участие в общественной и политической жизни.

    Неоценима роль матери в воспитании подрастающего поколения. Этот благородный труд заслуживает искреннего уважения.

    В любом деле женщины проявляют профессионализм и ответственность, на любом поприще способствуют укреплению гармонии, мира и взаимопонимания.

    Казахстан вступил в период системной трансформации и политических преобразований. Уверен созидательная энергия женщин нашей страны станет мощной движущей силой Нового Казахстана!

    Желаю каждой из вас, дорогие женщины, здоровья, счастья и благополучия!


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Главная Общество Дата
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:42
    Опасные женские привычки, о которых стоит забыть, чтобы быстро не состариться
    Сегодня, 11:24
    «Канело» в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона мира
    Сегодня, 10:47
    Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!