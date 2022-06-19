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Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских врачей с Днем медицинского работника

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
19 Июня 2022, 08:08
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских врачей с Днем медицинского работника

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства поздравил казахстанских врачей с Днем медицинского работника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента РК «БОРТ №1».

«Уважаемые врачи, работники сферы здравоохранения!

Поздравляю вас с Днем медицинского работника!

Вы беззаветно служите высоким идеалам гуманизма и милосердия.

С каждым днем в нашем обществе растет понимание и признание особой миссии врачей. Все больше талантливой молодежи связывают свою жизнь с медициной.

Государство будет и дальше всемерно поддерживать медицинских работников, уделять особое внимание развитию сферы здравоохранения. Здоровье нации является важнейшим направлением нашей государственной политики, нацеленной на построение Нового Справедливого Казахстана.

Выражаю искреннюю благодарность за ваш самоотверженный труд и верность клятве Гиппократа!

Желаю всем вам крепкого здоровья и благополучия!» - говорится в тексте поздравления.


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