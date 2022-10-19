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Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских спасателей с профессиональным праздником

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
19 Октября 2022, 09:05
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских спасателей с профессиональным праздником

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских спасателей с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента Республики Казахстан «БОРТ №1».

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем спасателя Республики Казахстан!

Вы постоянно работаете в экстремальных условиях, рискуете своей жизнью, с честью исполняя возложенные на вас обязанности. Преданность профессии, готовность к подвигу и любым испытаниям – главное требование к специалистам экстренных служб. Во время стихийных и техногенных бедствий, в повседневных критических ситуациях на вас возлагается большая ответственность.

Ваш труд заслуживает самой высокой оценки, поскольку вы спасаете тысячи жизней, защищаете материальные ценности и природные богатства страны от различных опасностей и угроз. Уверен, что вы и впредь продолжите исполнять свою важную миссию, сохраняя безупречную преданность служебному долгу», - говорится в поздравлении Главы государства.


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