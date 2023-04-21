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Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
21 Апреля 2023, 08:03
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас со священным для всех мусульман праздником Ораза айт!

Его по-особенному ждут верующие, державшие пост. В эти дни люди ходят в гости, говорят друг другу самые теплые пожелания. Это время способствует укреплению единства и солидарности нашего народа.

Ислам – религия, провозглашающая идеи нравственности, добра и мира. Эти основополагающие ценности глубоко укоренены в традициях и обычаях нашего народа, радеющего о благополучии и процветании страны. Их разделяют все наши граждане, живущие в гармонии и согласии под одним шаныраком.

Ради светлого будущего государства мы будем укреплять сплоченность и солидарность нашего общества. Праздник Ораза айт вносит огромный вклад в это большое дело.

Желаю счастья и радости каждой семье!

Пусть процветает наша страна и крепнет единство нашего народа!

Айт қабыл болсын!

Напомним, сегодня в Казахстане отмечают Ораза айт - один из важнейших мусульманских праздников.


Президент Казахстана   Религия   Акорда   Общество   Поздравления   Ораза айт   Токаев Касым-Жомарт  
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