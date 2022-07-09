Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
«Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас со священным для мусульман праздником Курбан айт!
Этот светлый праздник олицетворяет собой добро и милосердие, сострадание и гуманизм. Мусульмане в эти дни проявляют заботу о нуждающихся, совершают благие дела и произносят теплые пожелания друг другу.
Курбан айт играет особую роль в укреплении духовных ценностей, согласия и стабильности в нашем обществе. Праздник способствует упрочению уникальных традиций взаимоуважения, дружбы и солидарности между представителями различных этносов и конфессий страны.
Будучи источником мира и добродетели, Ислам вносит огромный вклад в сохранение единства нашего народа.
Пусть в эти благословенные дни будут приняты все ваши жертвы и услышаны молитвы! Желаю всем согражданам крепкого здоровья, благополучия и успехов!» - говорится в тексте поздравления.