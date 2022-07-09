9 Июля 2022 08:02

Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас со священным для мусульман праздником Курбан айт!

Этот светлый праздник олицетворяет собой добро и милосердие, сострадание и гуманизм. Мусульмане в эти дни проявляют заботу о нуждающихся, совершают благие дела и произносят теплые пожелания друг другу.

Курбан айт играет особую роль в укреплении духовных ценностей, согласия и стабильности в нашем обществе. Праздник способствует упрочению уникальных традиций взаимоуважения, дружбы и солидарности между представителями различных этносов и конфессий страны.

Будучи источником мира и добродетели, Ислам вносит огромный вклад в сохранение единства нашего народа.

Пусть в эти благословенные дни будут приняты все ваши жертвы и услышаны молитвы! Желаю всем согражданам крепкого здоровья, благополучия и успехов!» - говорится в тексте поздравления.