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Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан

Редактор:  
Гульмира Байзакова
23 Марта 2023, 08:01
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с началом священного месяца Рамазан, имеющим огромное значение для всех мусульман! Это особенное время, когда превозносятся такие ценности, как стойкость, сострадание, умеренность, способствующие духовному очищению и всестороннему совершенствованию людей. Наши предки с почтением называли Рамазан «султаном двенадцати месяцев», проводя ауызашар для постящихся и проявляя глубокое уважение друг к другу. На протяжении веков ислам, с которым прочно связаны многие традиции и обычаи Великой степи, играет важную роль в сохранении единства и согласия в нашей стране. Пусть в месяц милосердия наш народ преумножит свои благие начинания и пожнет их плоды! Желаю всем крепкого здоровья и благополучия! Пусть пост Ораза будет во благо!» - отметил Президент РК.


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