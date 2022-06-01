1 Июня 2022 08:19

Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Международный день защиты детей – прекрасный праздник, наполненный особой радостью и теплотой.

Этот день еще раз напоминает нам всем, что в мире нет ничего важнее счастья и улыбок детей.

Создание благоприятных условий для всестороннего развития подрастающего поколения всегда было одной из главных задач нашего государства.

Мы строим уютные детские сады и современные школы, открываем инновационные центры, дворцы школьников и спортивные площадки, запускаем кружки и секции.

В рамках Года детей реализуется множество новых полезных проектов, проходят различные мероприятия, нацеленные на раскрытие потенциала каждого ребенка.

С каждым годом государство будет усиливать это направление работы, поскольку благополучие детей является основой устойчивого прогресса и светлого будущего нашей страны.

Поздравляю юных казахстанцев и всех сограждан с этим замечательным праздником!

Желаю всем крепкого здоровья и успехов!» - говорится в поздравлении Главы государства.