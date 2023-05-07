Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества

Редактор:  
Гульмира Байзакова
7 Мая 2023, 08:01
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Дорогие казахстанцы! От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Этот праздник имеет особое значение не только для военнослужащих, но и всего нашего общества. Защита страны – священный долг каждого гражданина, яркое проявление подлинного патриотизма. Постоянное повышение обороноспособности – одна из стратегических задач государства.

Казахстанская армия должна быть готова в любой момент решительно встать на защиту Родины. Вооруженные Силы выступают надежным гарантом суверенитета и целостности страны, оплотом единства и уверенности народа в завтрашнем дне.

В настоящее время военнослужащие продолжают славные традиции героических предков, охраняя спокойствие на нашей земле. Их благородная служба по обеспечению безопасности является вдохновляющим примером для подрастающего поколения.

Выражаю всем солдатам и офицерам благодарность за верность присяге и безупречное выполнение долга. Пусть укрепляется мощь нашей доблестной армии и всегда будут незыблемыми устои нашего государства! Желаю военнослужащим, ветеранам и всем соотечественникам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой!» - отметил Президент РК.


Президент Казахстана   Армия   Дата  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Электричество отключат в Атырау и двух пригородных поселках 10 мая
Электричество отключат в Атырау и двух пригородных поселках 10 мая
Боксер из Казахстана победил «бесстрашного нокаутера» на ЧМ в Ташкенте
Боксер из Казахстана победил «бесстрашного нокаутера» на ЧМ в Ташкенте
Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области
Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области
Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау
Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау
Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме
Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме
С кем казахстанские боксеры сразятся в четвертьфинале ЧМ-2023
С кем казахстанские боксеры сразятся в четвертьфинале ЧМ-2023
Нурканат Райыс - шестая потеря Казахстана на ЧМ-2023 по боксу
Нурканат Райыс - шестая потеря Казахстана на ЧМ-2023 по боксу
Узницу концлагеря Екатерину Абсатырову поздравили в Атырау с Днем Победы
Узницу концлагеря Екатерину Абсатырову поздравили в Атырау с Днем Победы
Участник марафона умер в Алматинской области
Участник марафона умер в Алматинской области