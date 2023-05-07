АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Дорогие казахстанцы! От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Этот праздник имеет особое значение не только для военнослужащих, но и всего нашего общества. Защита страны – священный долг каждого гражданина, яркое проявление подлинного патриотизма. Постоянное повышение обороноспособности – одна из стратегических задач государства.

Казахстанская армия должна быть готова в любой момент решительно встать на защиту Родины. Вооруженные Силы выступают надежным гарантом суверенитета и целостности страны, оплотом единства и уверенности народа в завтрашнем дне.

В настоящее время военнослужащие продолжают славные традиции героических предков, охраняя спокойствие на нашей земле. Их благородная служба по обеспечению безопасности является вдохновляющим примером для подрастающего поколения.

Выражаю всем солдатам и офицерам благодарность за верность присяге и безупречное выполнение долга. Пусть укрепляется мощь нашей доблестной армии и всегда будут незыблемыми устои нашего государства! Желаю военнослужащим, ветеранам и всем соотечественникам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой!» - отметил Президент РК.