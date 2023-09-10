АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем семьи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Днем семьи!

В жизни каждого человека семья занимает особое место. Она играет важнейшую роль в воспитании подрастающего поколения, приобщении детей к национальным ценностям. Не зря говорят: «Родина начинается с семьи». И уважение традиций, и патриотизм берут свое начало с родного очага.

Институт семьи вносит решающий вклад в формирование нового качества нашей нации, содействуя укоренению в обществе таких качеств ответственного гражданина, «Адал азамат», как трудолюбие, стремление к знаниям, солидарность.

Крепкая семья – это надежный залог гармоничного и устойчивого развития страны. Поэтому государство уделяет пристальное внимание совершенствованию системы защиты материнства и детства, продвижению семейных ценностей.

Обеспечение благополучия каждой семьи – одна из приоритетных задач на пути построения Справедливого Казахстана.

Пусть в нашей стране процветает каждая семья!

Желаю всем гражданам крепкого здоровья, счастья и успехов в созидательных начинаниях!» - говорится в поздравлении.