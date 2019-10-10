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Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев  с Днем профсоюзов

10 Октября 2019 12:48
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Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев  с Днем профсоюзов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем профессиональных союзов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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« Уважаемые профсоюзные работники, ветераны профсоюзного движения!

Поздравляю вас с Днем профессиональных союзов Республики Казахстан!

Современное профсоюзное движение отстаивает права трудящихся на рабочие места, достойную заработную плату, безопасные условия труда, социальные гарантии.

Лидеры и работники профсоюзов, активисты движения – это люди, которые, не жалея времени и сил, стоят на страже интересов человека труда.

Ваша активная жизненная позиция, организаторские способности, творческая энергия направлена на повышение уровня жизни соотечественников. Усилия профсоюзов нашей страны способствуют формированию общества всеобщего труда, в котором трудящиеся занимают достойное место.

Желаю Вам новых успехов в деятельности по защите социально-экономических прав казахстанцев. Пусть крепнут славные профсоюзные традиции, основанные на принципах справедливости, единства и солидарности!» - говорится в поздравлении Президента РК.

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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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