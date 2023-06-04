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Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем государственных символов

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
4 Июня 2023, 09:04
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем государственных символов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей официальной странице в Twitter поздравление с Днем государственных символов, передает МИА «Казинформ».

«Поздравляю соотечественников с Днем государственных символов! Наши Флаг, Герб и Гимн наполнены глубоким содержанием и вызывают в каждом из нас чувство гордости и ответственности за страну. Чтить государственные символы – долг любого гражданина и патриота!», – написал Президент.


Напомним, сегодня, 4 июня, в Казахстане отмечается День государственных символов. В этот день 31 год назад они были утверждены как отличительные знаки независимой страны.

Президент Казахстана   Дата   Поздравления   Госсимволы РК   День госсимволов РК   Токаев Касым-Жомарт  
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