Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем государственных символов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей официальной странице в Twitter поздравление с Днем государственных символов, передает МИА «Казинформ».

«Поздравляю соотечественников с Днем государственных символов! Наши Флаг, Герб и Гимн наполнены глубоким содержанием и вызывают в каждом из нас чувство гордости и ответственности за страну. Чтить государственные символы – долг любого гражданина и патриота!», – написал Президент.

Напомним, сегодня, 4 июня, в Казахстане отмечается День государственных символов. В этот день 31 год назад они были утверждены как отличительные знаки независимой страны.