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Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем госслужащего и Днем полиции

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
23 Июня 2023, 09:13
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем госслужащего и Днем полиции Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей странице в сети Twitter поздравление с Днем государственного служащего и Днем полиции, передает МИА «Казинформ».

«Поздравляю с профессиональными праздниками госслужащих и полицейских! Для построения справедливого государства каждому из вас нужно стать примером подлинного патриотизма, честности и ответственного отношения к делу. Ваши знания и опыт должны служить на благо народа», – написал Президент.

Напомним, сегодня в Казахстане отмечается День государственного служащего и День полиции.


Президент Казахстана   МВД РК   День государственного служащего   Поздравления   Токаев Касым-Жомарт  
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