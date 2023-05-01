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Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа

Редактор:  
Ринат Дусумов
1 Мая 2023, 08:02
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Днем единства народа Казахстана – праздником, олицетворяющим гармонию и согласие в нашей стране!

Общенациональное единство является нашим бесценным богатством, прочной основой нашей государственности.

Казахская земля стала родным домом для представителей разных этносов. Сегодня все наши граждане чувствуют сопричастность к общему прошлому, настоящему и будущему, у нас общие ценности и идеалы. Мы все принадлежим к одной большой семье, единой казахской нации.

Поступательный прогресс страны зависит от успеха проводимых нами реформ. Достичь поставленных масштабных целей мы сможем только благодаря нашему нерушимому единству.

Народная мудрость гласит: «Начало счастья – согласие». Этот завет предков выступает одним из главных приоритетов в построении Справедливого Казахстана. Мы будем последовательно созидать гармоничное общество, основанное на принципах равенства и справедливости.

Пусть крепнет единство нашего народа, вознося нашу страну к новым вершинам!

Желаю всем согражданам благополучия и процветания!

С праздником, дорогие соотечественники!» - говорится в поздравлении Президента РК.


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