Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности

1 Марта 2023, 08:01
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Дорогие соотечественники!

От всего сердца поздравляю вас с Днем благодарности!

Этот праздник олицетворяет непреходящие ценности дружбы, добра и солидарности, которые глубоко укоренены в нашем национальном самосознании.

День благодарности напоминает нам о том, что в самые тяжелые времена наш народ сохранял единство и сплоченность, оставался верен высоким гуманистическим идеалам, неизменно проявлял милосердие и сострадание.

Сегодня, в условиях беспрецедентных глобальных вызовов и масштабных преобразований в нашей стране, взаимная поддержка и ответственность каждого гражданина за общее будущее обретают особое значение.

В этот праздничный день хочу выразить искреннюю признательность соотечественникам за честный труд и деятельный патриотизм!

Убежден, что, укрепляя общенациональное единство, мы сможем преодолеть любые трудности и построить справедливый, процветающий Казахстан.

Желаю всем согражданам крепкого здоровья, счастья и благополучия!» - говорится в поздравлении Главы государства.


Новости по теме
Президент Казахстана встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека
Рабочий визит Президента в Турцию: новый уровень безопасности тюркских государств
Президент подписал закон, ужесточающий наказание за пытки
Теги:
Читайте также
Президент Казахстана встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека
Рабочий визит Президента в Турцию: новый уровень безопасности тюркских государств
Президент подписал закон, ужесточающий наказание за пытки
Завершился рабочий визит Президента РК в Турцию
Президент Казахстана принял участие во внеочередном саммите Организации тюркских государств
Какие документы были подписаны по итогам внеочередного саммита Организации тюркских государств
Президент РК поздравил с наступающим Наурызом  участников саммита Организации тюркских государств
Касым-Жомарт Токаев пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану успехов на выборах
Новости партнеров
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование

Лента новостей