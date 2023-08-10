Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Абая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей странице в социальной сети X поздравление с Днем Абая, передает МИА «Казинформ»



«Поздравляю всех с Днем Абая! Великий поэт внес огромный вклад в духовное развитие нации. Его заветы служат нравственным ориентиром для подрастающего поколения. Понятие «Адал азамат» тесно связано с его концепцией «Совершенного человека». Наш долг – чтить бесценное наследие Абая», – написал Глава государства.

Напомним, 10 августа весь Казахстан отмечает День Абая Кунанбаева.

Абай Кунанбайулы - казахский поэт, композитор, просветитель, мыслитель, общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик, реформатор культуры в духе сближения с европейской культурой на основе просвещенного ислама.

ТРК Президента опубликовала видеопоздравление.