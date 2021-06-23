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    10:21, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев поздравил госслужащих

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил госслужащих с их профессиональным днем, передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня весь мир отмечает профессиональный праздник госслужащих. Поздравляю работников системы госуправления Казахстана! Ваша профессиональная, эффективная работа должна стать важнейшим фактором укрепления государственности и повышения благосостояния всех граждан нашей страны»,– написал Президент Казахстана в своем аккаунте в Twitter.


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