НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил госслужащих с их профессиональным днем, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня весь мир отмечает профессиональный праздник госслужащих. Поздравляю работников системы госуправления Казахстана! Ваша профессиональная, эффективная работа должна стать важнейшим фактором укрепления государственности и повышения благосостояния всех граждан нашей страны»,– написал Президент Казахстана в своем аккаунте в Twitter.