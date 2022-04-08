Касым-Жомарт Токаев поздравил Геннадия Головкина с днем рождения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства направил поздравительную телеграмму чемпиону мира по боксу среди профессионалов Геннадию Головкину с днем рождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента РК «БОРТ №1».

– За годы любительской и профессиональной карьеры Вы показали себя выдающимся спортсменом. Успешно защищали честь нашей страны на соревнованиях самого высокого уровня, даря радость и яркие эмоции многочисленным любителям бокса как в Казахстане, так и во всем мире. Талант и трудолюбие помогли Вам добиться огромных достижений на спортивном поприще, стать примером для нашей молодежи. Уверен, Вы продолжите вносить большой вклад в развитие отечественного бокса, – отмечается в телеграмме лидера Казахстана.

В преддверии очередного поединка на ринге Президент пожелал нашему прославленному чемпиону новых побед, благополучия и крепкого здоровья!

Напомним, вечер бокса в Сайтаме состоится в субботу 9 апреля и начнется около 15:00 по времени Нур-Султана. Главный поединок Головкин — Мурата запланирован приблизительно на 18:10. Прямая трансляция будет на телеканалах «Qazsport» и «Qazaqstan».





Геннадий Головкин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплые слова поздравления по случаю своего 40-летнего юбилея.