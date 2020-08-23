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Касым-Жомарт Токаев поздравил Фирузу Шарипову с победой
23 Августа 2020 11:41
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Фирузу Шарипову с победой за звание чемпионки мира по версии IBA. Об этом передает МИА «Казинформ».
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« Поздравляю замечательную спортсменку Фирузу Шарипову с убедительной победой в поединке за звание чемпионки мира по версии IBA. Желаю дальнейших успехов! «, - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.
Как сообщалось, Фируза Шарипова досрочной победой завоевала титул чемпионки мира.
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