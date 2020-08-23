Касым-Жомарт Токаев поздравил Фирузу Шарипову с победой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Фирузу Шарипову с победой за звание чемпионки мира по версии IBA. Об этом передает МИА «Казинформ».

« Поздравляю замечательную спортсменку Фирузу Шарипову с убедительной победой в поединке за звание чемпионки мира по версии IBA. Желаю дальнейших успехов! «, - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

Как сообщалось, Фируза Шарипова досрочной победой завоевала титул чемпионки мира.











