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Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмира Катара с великолепной организацией чемпионата мира по футболу

19 Декабря 2022, 21:15
Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмира Катара с великолепной организацией чемпионата мира по футболу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел телефонный разговор с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом аль Тани. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада аль Тани с великолепной организацией чемпионата мира по футболу, ставшего событием глобального масштаба и наглядно показавшего огромный потенциал Катара как развитого и миролюбивого государства.Собеседники высоко оценили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической и инвестиционной сферах. В данном контексте была отмечена важность эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавнего государственного визита Эмира Катара в Астану. В ходе беседы подчеркнута необходимость активизации двусторонней торговли и реализации совместных инвестиционных проектов в различных секторах экономики. Президент также выразил уверенность в том, что в результате совместной работы Катар сможет войти в десятку крупнейших инвесторов в Казахстан.

Как сообщалось, вчера завершился чемпионат мира по футболу в Катаре. Сборная Аргентины обыграла в финале команду Франции и в третий раз в своей истории стала чемпионом мира.

«Мои искренние поздравления @TamimBinHamad с отличным проведением #FIFAWorldCup. Этот турнир останется в истории мирового футбола маяком высокого духа, честной игры и необычайного гостеприимства катарцев», - написал ранее Глава государства в Twitter.

Фото: akorda.kz


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