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Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с выходом в финал Уимблдона
7 Июля 2022 22:56

Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с выходом в финал Уимблдона

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК поздравил Елену Рыбакину с выходом в финал Уимблдона, передает МИА «Казинформ».

«Поздравляю Елену Рыбакину с грандиозным успехом на самом престижном Уимблдонском турнире по теннису. Она дошла до финала!» - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter .

Ранее сообщалось о том, что первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина провела полуфинальный матч Открытого чемпионата Великобритании (Уимблдонский турнир) в Лондоне. В матче с румынской бывшей первой ракеткой мира и победительницей Уимблдона 2019-го года Симоной Халеп, которая на данный момент занимает 18-ю строчку рейтинга WTA, Рыбакина (23-я позиция в рейтинге WTA) в трех сетах одержала победу с общим счетом 6:3, 6:3. Матч продлился один час и 18 минут.


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