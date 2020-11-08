Касым-Жомарт Токаев поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Главы государства.

Глава государства выразил искренние поздравления господину Джо Байдену с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Касым-Жомарт Токаев выразил надежду на плодотворное сотрудничество между двумя странами в областях, представляющих взаимный интерес.





Ранее сообщалось , что кандидат от демократической партии США Джо Байден набрал необходимые голоса выборщиков для победы на выборах президента США.



