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Касым-Жомарт Токаев поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США
8 Ноября 2020 01:20
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Главы государства.
Глава государства выразил искренние поздравления господину Джо Байдену с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Касым-Жомарт Токаев выразил надежду на плодотворное сотрудничество между двумя странами в областях, представляющих взаимный интерес.
Ранее сообщалось, что кандидат от демократической партии США Джо Байден набрал необходимые голоса выборщиков для победы на выборах президента США.
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