НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил дипломатов с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ».

«Поздравляю сотрудников внешнеполитической службы с профессиональным праздником! Ваша основная задача – продвижение и защита национальных интересов, усиление позиций нашей страны на международной арене», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

Как отметил Президент РК, в этой сфере были достигнуты значительные успехи.

«Желаю вам дальнейших успехов в выполнении этой ответственной государственной миссии!» - обратился к дипломатам Глава государства.





Напомним, сегодня в Казахстане отмечается День дипломатической службы.