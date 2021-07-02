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    10:41, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев поздравил дипломатов с профессиональным праздником

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил дипломатов с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ».

    «Поздравляю сотрудников внешнеполитической службы с профессиональным праздником! Ваша основная задача – продвижение и защита национальных интересов, усиление позиций нашей страны на международной арене», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

    Как отметил Президент РК, в этой сфере были достигнуты значительные успехи.

    «Желаю вам дальнейших успехов в выполнении этой ответственной государственной миссии!» - обратился к дипломатам Глава государства.


    Напомним, сегодня в Казахстане отмечается День дипломатической службы.


    Теги:
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