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Касым-Жомарт Токаев поздравил Бекзата Нурдаулетова с победой на ЧМ по боксу

22 Сентября 2019 13:34
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Касым-Жомарт Токаев поздравил Бекзата Нурдаулетова с победой на ЧМ по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил боксера Бекзата Нурдаулетова с победой на чемпионате мира в Екатеринбурге. Об этом передает МИА «Казинформ».

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«Поздравляю Бекзата Нурдаулетова с триумфальным выступлением на ЧМ по боксу в Екатеринбурге. Он продемонстрировал яркий и эффективный бокс. Убеждён, Бекзата ждет большое спортивное будущее. Желаю Бекзату победы на Олимпийских играх в Токио! Тек қана алға!» - написал Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.

Напомним, вчера на чемпионате мира по боксу, проходящем в Екатеринбурге, в финале весовой категории до 81 килограмма казахстанец Бекзат Нурдаулетов единогласным решением судей выиграл 20-летнего узбека Дилшодбека Рузметова. Для обоих боксеров этот ЧМ стал дебютным в карьере.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Спорт,
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