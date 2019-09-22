Касым-Жомарт Токаев поздравил Бекзата Нурдаулетова с победой на ЧМ по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил боксера Бекзата Нурдаулетова с победой на чемпионате мира в Екатеринбурге. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Поздравляю Бекзата Нурдаулетова с триумфальным выступлением на ЧМ по боксу в Екатеринбурге. Он продемонстрировал яркий и эффективный бокс. Убеждён, Бекзата ждет большое спортивное будущее. Желаю Бекзату победы на Олимпийских играх в Токио! Тек қана алға!» - написал Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.

Напомним, вчера на чемпионате мира по боксу, проходящем в Екатеринбурге, в финале весовой категории до 81 килограмма казахстанец Бекзат Нурдаулетов единогласным решением судей выиграл 20-летнего узбека Дилшодбека Рузметова. Для обоих боксеров этот ЧМ стал дебютным в карьере.