Касым-Жомарт Токаев поздравил Ангелу Меркель с Днем объединения Германии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства направил поздравления Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель по случаю Дня объединения Германии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
В телеграмме сказано, что разрушение Берлинской стены 30 лет назад не только объединило одно государство, но и открыло дорогу к воссоединению тысяч семей.
«Бесспорно, это событие изменило европейскую и всю мировую историю. За эти годы Германия стала примером для всего мира в политическом, экономическом и социальном развитии», – написал Президент Казахстана.
В телеграмме особо отмечается, что казахстанско-германские отношения построены на основе дружбы и взаимной поддержки.
Президент Казахстана выразил уверенность в дальнейшем укреплении многопланового сотрудничества между странами на благо двух народов.
- Участники валдайского клуба заинтересованы в казахстанских внешнеполитических подходах – Ерлан Карин
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Сочи
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай»
- Глава государства принял председателя Нацбанка
- Аким Нур-Султана рассказал Президенту РК о строительстве центра «Абай әлемі»
- Улан-Батор заинтересован в приобретении автобусов из Семея
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана