Касым-Жомарт Токаев поздравил Ангелу Меркель с Днем объединения Германии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства направил поздравления Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель по случаю Дня объединения Германии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В телеграмме сказано, что разрушение Берлинской стены 30 лет назад не только объединило одно государство, но и открыло дорогу к воссоединению тысяч семей.

«Бесспорно, это событие изменило европейскую и всю мировую историю. За эти годы Германия стала примером для всего мира в политическом, экономическом и социальном развитии», – написал Президент Казахстана.

В телеграмме особо отмечается, что казахстанско-германские отношения построены на основе дружбы и взаимной поддержки.

Президент Казахстана выразил уверенность в дальнейшем укреплении многопланового сотрудничества между странами на благо двух народов.