+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 18 °С
USD 388.87 EUR 424.53
RUB 5.95 CNY 54.40
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Касым-Жомарт Токаев поздравил Ангелу Меркель с Днем объединения Германии

3 Октября 2019 18:06
Поделиться:
Касым-Жомарт Токаев поздравил Ангелу Меркель с Днем объединения Германии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства направил поздравления Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель по случаю Дня объединения Германии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Новости по теме

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Сочи
Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» Аким Нур-Султана рассказал Президенту РК о строительстве центра «Абай әлемі» Глава государства принял председателя Нацбанка

В телеграмме сказано, что разрушение Берлинской стены 30 лет назад не только объединило одно государство, но и открыло дорогу к воссоединению тысяч семей.

«Бесспорно, это событие изменило европейскую и всю мировую историю. За эти годы Германия стала примером для всего мира в политическом, экономическом и социальном развитии», – написал Президент Казахстана.

В телеграмме особо отмечается, что казахстанско-германские отношения построены на основе дружбы и взаимной поддержки.

Президент Казахстана выразил уверенность в дальнейшем укреплении многопланового сотрудничества между странами на благо двух народов.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Президент Казахстана, Германия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив