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Касым-Жомарт Токаев поздравил Абдижамила Нурпеисова с юбилеем

22 Октября 2019 15:29
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Касым-Жомарт Токаев поздравил Абдижамила Нурпеисова с юбилеем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму народному писателю Казахстана, лауреату Государственной премии Абдижамилу Нурпеисову в связи с его 95-летием. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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«За огромный вклад в развитие отечественной литературы и культуры Вы заслужили признание как выдающийся писатель и патриарх словесного искусства. Мы гордимся Вами как уникальной личностью, вышедшей из среды казахских литераторов», - говорится в телеграмме.

Глава государства подчеркнул, что романы «Кровь и пот», «Последний долг», вошедшие в золотой фонд казахского художественного творчества, стали духовным достоянием всей мировой литературы. На основе обращения к общечеловеческим ценностям писатель рассказал всему миру о судьбе своего народа. «В Ваших самобытных произведениях нашла свое отражение тревожащая всех проблема Арала. Вы сумели поведать человечеству о чаяниях своего народа и завоевали безграничное внимание читателей», - пишет Касым-Жомарт Токаев.

Президент пожелал юбиляру долгих лет жизни и новых творческих свершений.

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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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