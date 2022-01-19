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Касым-Жомарт Токаев: Повестка Нового Казахстана нацелена на повышение благосостояния граждан
19 Января 2022 20:38
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все наши усилия направлены на обеспечение безопасных и более качественных условий жизни для миллионов казахстанцев, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Об этом передает МИА «Казинформ».
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«Повестка Нового Казахстана нацелена на повышение благосостояния граждан, устранение разрыва в доходах, создание рабочих мест и сдерживание инфляции. Все наши усилия направлены на обеспечение безопасных и более качественных условий жизни для миллионов казахстанцев», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter .
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