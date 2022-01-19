Касым-Жомарт Токаев: Повестка Нового Казахстана нацелена на повышение благосостояния граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все наши усилия направлены на обеспечение безопасных и более качественных условий жизни для миллионов казахстанцев, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Повестка Нового Казахстана нацелена на повышение благосостояния граждан, устранение разрыва в доходах, создание рабочих мест и сдерживание инфляции. Все наши усилия направлены на обеспечение безопасных и более качественных условий жизни для миллионов казахстанцев», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter .