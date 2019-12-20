Касым-Жомарт Токаев потребовал прекратить наказывать граждан за забытые дома документы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить наказывать граждан лишь за то, что они дома забыли документы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все водители носят с собой и удостоверения личности и водительское удостоверение, технический паспорт и путевой лист и еще разного рода документы. За то, что человек забыл документы, возможно дома, наказывают», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на втором заседании Национального совета общественного доверия.

Глава государства добавил, что только по таким фактам за 11 месяцев наказали около 80 тысяч граждан.

«Правительство обязано в ближайшее время разобраться с этой проблемой и при необходимости внести изменения в законодательные акты», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, первое заседание НСОД под председательством Главы государства состоялось 6 сентября 2019 года.

О создании Нацсовета Глава государства объявил на церемонии инаугурации, состоявшейся 12 июня 2019 года.

17 июля 2019 года Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым подписан Указ «Об утверждении положения и состава Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.

В состав Национального совета вошли известные общественные деятели, депутаты Мажилиса, экономисты, политологи.

Национальный совет возглавил Президент Республики Казахстан. Принцип работы Нацсовета ранее объяснил советник Президента Ерлан Карин.