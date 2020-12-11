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Касым-Жомарт Токаев: После содержательной доработки утверждена Стратегия ЕАЭС до 2025 года

11 Декабря 2020, 21:21
Касым-Жомарт Токаев: После содержательной доработки утверждена Стратегия ЕАЭС до 2025 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подвел итоги своего участия в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое прошло в формате видеоконференции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Главы государства.

«Сегодня на заседании ВЕЭС рассмотрели итоги работы в 2020 году и обсудили дальнейшие перспективы развития нашего объединения. Несмотря на пандемию, проделана значительная работа по интеграции экономик. После содержательной доработки утверждена Стратегия ЕАЭС до 2025 года», - отметил Президент РК.

В 2021 году председательство в ЕАЭС перейдет к Казахстану. Основными приоритетами станут полноценная реализация Договора о ЕАЭС, устранение барьеров, развитие взаимовыгодного сотрудничества, совершенствование процедур формирования кадрового состава Комиссии, обозначил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).


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