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Касым-Жомарт Токаев посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом
20 Августа 2021 18:14
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 августа 2021 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом, в ходе которого запланирована встреча с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом cообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».
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«Главы государств обменяются мнениями по проблемам региональной безопасности и интеграционным процессам на Евразийском пространстве. Будут также рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и стратегического партнерства между Казахстаном и Россией», - отметил Берик Уали в Facebook.
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