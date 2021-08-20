Касым-Жомарт Токаев посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 августа 2021 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом, в ходе которого запланирована встреча с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом cообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«Главы государств обменяются мнениями по проблемам региональной безопасности и интеграционным процессам на Евразийском пространстве. Будут также рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и стратегического партнерства между Казахстаном и Россией», - отметил Берик Уали в Facebook.