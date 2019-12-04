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вчера 18:18
Касым-Жомарт Токаев посетит Германию
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5-6 декабря совершит официальный визит в Федеративную Республику Германия, передает МИА «Казинформ».
Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook.
«Запланированы переговоры с Канцлером Ангелой Меркель, в ходе которых лидеры государств рассмотрят состояние и перспективы развития двусторонних взаимоотношений Казахстана и Германии. Программа визита также включает встречи с Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и Председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле», - проинформировал Б. Уали.
В Берлине 6 декабря Касым-Жомарт Токаев выступит перед видными политиками и общественными деятелями, представителями государственных органов Германии, членами парламентской группы дружбы «Германия - Центральная Азия», примет участие в 28-м заседании Берлинского Евразийского клуба, а также проведет встречи с руководителями немецких компаний.
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