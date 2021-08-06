Касым-Жомарт Токаев посетил выставку национальных товаров стран Центральной Азии
ТУРКМЕНБАШИ. КАЗИНФОРМ – В рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев посетили выставку национальных товаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
В экспозиции были представлены идеи, технологии, инновации в различных отраслях экономики, промышленное и производственное оборудование, продукция различных отраслей промышленности. Основной целью выставки является создание условий для демонстрации достижений в сфере инновационных технологий, обмена опытом, установления эффективного сотрудничества между потенциальными партнерами стран Центральной Азии.
Президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана также стали гостями международного фестиваля национальной кухни стран региона.
В завершении мероприятия главы государств посетили концерт мастеров искусств стран Центральной Азии.
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