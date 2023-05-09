Касым-Жомарт Токаев посетил в Москве военный парад по случаю Дня Победы

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Глава государства посетил военный парад в ознаменование 78-летия Дня Победы на Красной площади в Москве, а также принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Наряду с Касым-Жомартом Токаевым и Президентом России Владимиром Путиным парад посетили Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Премьер-министр Армении Никол Пашинян.